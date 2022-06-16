Рогозин назвал Twitter трибуной экстремистов и рупором пропаганды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт из-за сообщения об Украине. В своем Telegram-канале Рогозин подчеркнул, что админы Twitter требуют, чтобы он удалил сообщение, в котором называет современную Украину экзистенциальной угрозой русскому народу и русской истории, однако он не считает его ошибочным.

К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды, — констатировал Рогозин.

Поводом для поста стало сообщение главы Роскосмоса в Twitter, в котором он назвал «то, что выросло на месте Украины», экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Глава Роскосмоса призвал «покончить с этим раз и навсегда», получив в ответ сообщение о том, что его пост нарушает правила сообщества, так как способствует разжиганию ненависти по национальному или этническому признаку. От Рогозина потребовали удалить этот пост под угрозой блокировки аккаунта.

Ранее Рогозин призвал руководство экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского убрать его как можно дальше, раскритиковав предложение политика передать Украине ядерные боеголовки. Он также заявил, что подобные высказывания «до добра не доведут», а сам Сикорский до сих пор является агентом внешней разведки Британии.