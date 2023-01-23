Рогозин назвал причастных к покушению на него Рогозин заподозрил западные спецслужбы в организации покушения на него

Фото: rogozin_do/t.me

Дмитрий Рогозин

Обстрел в Донецке группы экспертов «Царские волки» является спецоперацией Украины, сообщил РИА Новости экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что к атаке могут быть причастны западные спецслужбы. Обстрел был произведен 21 декабря. Рогозин получил ранение и был контужен.

Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали, — рассказал экс-руководитель Роскосмоса.

Рогозин возглавляет группу военно-технических советников «Царские волки», которая поддерживает подразделения ДНР и ЛНР. Группа активно взаимодействует с разработчиками различной техники и комплексов. Основной задачей является оперативное внедрение новых образцов в рамках СВО.

Ранее Рогозин сообщил о планах вернуться в Донбасс. По его словам, это может произойти уже в конце января, когда закончатся все процедуры, связанные с его лечением после ранения.

Он добавил, что полученное им ранение было тяжелым. По его словам, боеприпас вошел в плечо в районе пятого-шестого шейного позвонка. Извлечь осколок оказалось достаточно сложно, однако сейчас все позади и организм уже почти восстановился, отметил Рогозин.