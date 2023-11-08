Рогозин назвал главную опасность для Зеленского Сенатор Рогозин: употребление наркотических средств опасно для Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

На сегодняшний день сложно прогнозировать, удержится ли у власти президент Украины Владимир Зеленский, заявил NEWS.ru сенатор Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, употребление наркотических средств может принести украинскому лидеру много проблем.

Честное слово, я не знаю, удержится ли он у власти или нет. Но скорее отбросит копыта от наркотиков, — заявил Рогозин.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленскому теперь придется соглашаться на гораздо худшие условия на мирных переговорах с Россией, поскольку из-за безграничного доверия к США политик упустил свой шанс на благоприятный исход. По мнению военнослужащего, из-за этой ошибки украинский глава закончит так же, как и все, кто поверил Вашингтону, утратив свой пост.

До этого Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. Такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа, и Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, считает он.

На этом фоне в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. По ее словам, в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Употребление наркотиков вредит здоровью.