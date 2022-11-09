Рогов заявил о присутствии в Запорожье военных регулярной армии Польши

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Член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил ТАСС, что в подконтрольной Киеву части региона на линии боевого соприкосновения находятся военнослужащие польской армии, формально ушедшие в отпуск. По его словам, речь идет о регулярных подразделениях, легализованных через «Иностранный легион» ВСУ.

Формально они все в «Иностранном легионе» ВС Украины, но мы все понимаем, что это так называемые отпускники, — сказал Рогов.

Он добавил, что на контролируемой ВСУ части Запорожья в целом находится большое количество поляков. Однако частных военных компаний из Польши, по его словам, на Украине не так много: они участвуют в боях в Донбассе и Харьковской области. В Запорожье действуют именно регулярные подразделения польской армии, подчеркнул Рогов.

В октябре представитель администрации Запорожья указывал, что на украинской стороне воюют иностранцы из более чем 30 государств. Согласно его заявлениям, их стягивают к линии фронта, чтобы они чинили террор.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в Харьковской области польских наемников, которые пытались осуществить прорыв. По словам одного из военнослужащих ВС РФ, в наступление шла примерно тысяча поляков. Огневое поражение им нанес расчет реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».