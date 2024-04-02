Рогов рассказал о «миньонах-террористах» на Украине Рогов: миньоны у власти на Украине борются за звание самого опасного террориста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Рогов

Миньоны среди украинских властей участвуют в гонке за звание самого опасного террориста, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, к их числу можно приписать руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова.

Для этого чиновники буквально «выпрыгивают из штанов», подчеркнул собеседник издания. Украинские политики стараются «заслужить похвалу» западных кураторов, констатировал Рогов.

Ранее депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на высказывание Буданова, назвавшего восстановление железнодорожного сообщения новых регионов России серьезной проблемой для Киева. Глава ГУР пригрозил ударом по данному объекту. По мнению Шеремета, угрозы Буданова имеют террористический характер.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что руководитель украинской разведки является законной целью для России. По его словам, такой же легитимной целью являются все, кто совершают преступления против Российской Федерации. Комментируя возможные действия России, он констатировал, что «все впереди». Киев также проводил подготовку боевиков на Ближнем Востоке, заключил Бортников.