Рогов ответил на слова представителя НАТО о войне с Россией Рогов назвал безумством слова представителя НАТО о войне с Россией

Фото: nato.int

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов назвал безумством слова руководителя военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к полномасштабному конфликту с РФ. В беседе с РИА Новости он отметил, что остановить западные элиты может только осознание того, что в случае войны их уничтожат.

Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены, — отметил Рогов.

Он считает, что на Западе не сделали выводов после контрнаступления ВСУ, которое провалилось, раз начинают поднимать градус агрессии в отношении РФ. Рогов добавил, что достижение Россией всех целей СВО станет одним из этапов «мирового переустройства».

Наша грядущая победа на постукраинском пространстве как раз станет одним из этапов мирового переустройства и гарантией того, что НАТО не будет нападать на мирную, мощную и процветающую Россию, — заключил Рогов.

Ранее Бауэр заявил, что полномасштабный конфликт Альянса с Россией может начаться в ближайшие 20 лет. По его мнению, странам блока необходимо подготовиться к этому событию.