Рогов одной фразой отреагировал на слова Зеленского о переговорах с РФ Рогов: заявление Зеленского о переговорах с РФ выглядит как клоунада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Рогов

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией является «своего рода клоунадой», заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. По его словам, таким образом украинский лидер пытается спасти свое положение.

То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, то это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада, — отметил политик.

Зеленский осознает, что "запахло жареным", поэтому преподносит слова о переговорах как способность к компромиссу, подчеркнул Рогов. Однако на самом деле так он пытается преподнести поиски собственного спасения как физического, так и политического, констатировал председатель комиссии ОП.

Ранее Зеленский в интервью CBS не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. В Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле», уточнили журналисты.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, заявления Киева о готовности к диалогу противоречат запрету Зеленского на их проведение, напомнил официальный представитель Кремля.