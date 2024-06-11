Родственникам бойцов СВО могут предоставить еще одну льготу Москалькова попросила бесплатный проезд для родственников раненых бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы рассмотреть вопрос о бесплатном проезде к госпиталям родственникам раненых бойцов СВО, передает корреспондент NEWS.ru. Омбудсмен признала, что инициатива потребует денежных средств. Однако, подчеркнула она, нет важнее задачи, чем поддержать тех, кто стоит на защите суверенитета.

К нам поступают предложения рассмотреть вопрос о бесплатном проезде к госпиталям родственникам раненых. Посмотрите, пожалуйста, — сказала Москалькова во время доклада перед депутатами о деятельности за 2023 год.

С 1 сентября прошлого года в России действует льгота, согласно которой участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение в колледжах и вузах. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения.

Создавать для бойцов специальной военной операции на Украине дополнительные льготы можно и нужно, уверен председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что на приграничных территориях недавно подняли вопрос о присвоении статуса ветерана боевых действий инспекторам труда. Депутат подчеркнул, что они работают в условиях риска и выезжают на объекты, которые подвергаются обстрелам.