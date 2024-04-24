Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник был задержан 23 апреля, по вменяемой ему статье может грозить до 15 лет тюрьмы.

В 2019 году он вошел в рейтинг богатейших силовиков по версии Forbes: доход его семьи по итогам 2018-го оценивался в 136,7 млн рублей, доход самого Иванова — в 13,6 млн рублей. Известно, что Тимур Иванов был женат трижды. О первой супруге информации мало, от этого брака у него родился сын, окончивший школу в Мексике.

Наиболее известна его вторая жена, с которой он сочетался браком в 2010 году — Светлана Иванова, в девичестве Захарова. Эта светская львица была ведущей телевизионной программы «Снимите это немедленно!» на канале СТС, ныне занимается бизнесом. Третьей женой Тимура Иванова стала Мария Китаева, бывшая телеведущая программы «Вести» на канале «Россия 24», ныне — советник министра обороны.

Фото семьи задержанного заместителя министра — в галерее NEWS.ru.

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Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью

Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми

Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013

Светлана Захарова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Светлана Захарова

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова

Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем

Мария Китаева

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Мария Китаева

Тимур Иванов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Тимур Иванов

Тимур Иванов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тимур Иванов