Родных тоже проверит следствие: фото замглавы МО Иванова и его семьи

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник был задержан 23 апреля, по вменяемой ему статье может грозить до 15 лет тюрьмы.

В 2019 году он вошел в рейтинг богатейших силовиков по версии Forbes: доход его семьи по итогам 2018-го оценивался в 136,7 млн рублей, доход самого Иванова — в 13,6 млн рублей. Известно, что Тимур Иванов был женат трижды. О первой супруге информации мало, от этого брака у него родился сын, окончивший школу в Мексике.

Наиболее известна его вторая жена, с которой он сочетался браком в 2010 году — Светлана Иванова, в девичестве Захарова. Эта светская львица была ведущей телевизионной программы «Снимите это немедленно!» на канале СТС, ныне занимается бизнесом. Третьей женой Тимура Иванова стала Мария Китаева, бывшая телеведущая программы «Вести» на канале «Россия 24», ныне — советник министра обороны.

Фото семьи задержанного заместителя министра — в галерее NEWS.ru.

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