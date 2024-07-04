Родители в РФ будут воспитывать детей по утвержденной кабмином программе Минпросвещения РФ создаст программу по воспитанию детей «От 0 до 18»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Министерства просвещения России планируют составить программу по воспитанию детей «От 0 до 18», в ней будут содержаться рекомендации на каждый день, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, которые передает ТАСС, данная инициатива позволит облегчить принятие решения о рождении второго и последующих детей.

Также мы примем программу для родителей, которую назовем «От 0 до 18», чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка, — пояснил Кравцов.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что будущее укрепление России зависит от молодежи, в том числе от ее гражданской позиции и готовности развиваться. Он призвал верить в себя, систематически ставить перед собой новые цели и добиваться успеха.

До этого архиерей Русской православной церкви митрополит Амвросий выразил уверенность, что лидерами общественного мнения в России должны стать многодетные родители. По его словам, в стране следует организовывать шествия многодетных семей по примеру «Бессмертного полка». Он добавил, что не все дети имеют должный пример, так как зачастую воспитываются лишь одним родителем.