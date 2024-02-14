Родителей школьников оставили без дополнительного выходного ГД не поддержала законопроект о выходном 1 сентября для родителей школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума отклонила законопроект о предоставлении родителям российских школьников дополнительного выходного дня 1 сентября, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Депутаты предлагали внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс России.

Наименование законопроекта: «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (о предоставлении работникам, воспитывающим детей школьного возраста, права на освобождение от работы в День знаний)». Результат рассмотрения ГД: отклонить законопроект, — говорится в сообщении.

Справедливоросс Дмитрий Гусев предложил Госдуме альтернативный законопроект о поддержке родителей первоклассников. Парламентарий выступил с инициативой о предоставлении работникам с детьми школьного возраста права на выходной в День знаний с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

По замыслу авторов законопроекта, работодатель должен был предоставлять сотрудникам отпуск на один рабочий день без сохранения заработной платы. Это право могли получить на День знаний родители, которые воспитывают детей школьного возраста. Как говорилось в пояснительной записке, школьников на торжественные линейки 1 сентября ежегодно провожают тысячи россиян.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что россиян ждут девять выходных и праздничных дней в феврале, включая 23 Февраля, когда отмечается День защитника Отечества. Кроме этого, по словам эксперта, 22-го числа должен быть сокращенный рабочий день. В случае если сотрудник выходит на работу 23 февраля, работодатель обязан предоставить ему оплачиваемый отгул или двойную оплату труда.