Родителей-одиночек запретят увольнять с работы Госдума приняла закон о запрете увольнения родителей-одиночек с детьми до 16 лет

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Госдума приняла закон, запрещающий работодателям увольнять родителей-одиночек. Нововведения защитят от потери работы одиноких матерей и отцов с детьми до 16 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, — сообщал ранее спикер ГД Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, с просьбой о внесении соответствующих поправок в законодательство неоднократно обращались избиратели. Володин подчеркнул, что в возрасте до 16 лет дети еще нуждаются в помощи, и в случае, если мать, которая воспитывает ребенка одна, уволят с работы, семья может остаться без средств к существованию.

Задача законодателей — защитить родителей-одиночек, а работодателей — понимать ответственность, указал спикер.