«Родина сильных духом»: Володин поздравил участников СВО с Днем России Володин поздравил военных в зоне СВО с Днем России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем России военнослужащих, которые защищают страну и успешно отражают контрнаступление противника в зоне специальной военной операции. Парламентарий в своем Telegram-канале поблагодарил участников СВО за их мужество и отвагу.

Наша страна — Россия — Родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей <...> Особые слова поздравления хочется сказать нашим солдатам и офицерам <...> Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу! С праздником! С Днём России! — написал Володин.

Ранее российские космонавты с борта МКС обратились к соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня, назвав его одним из самых важных праздников страны. В частности, космонавт Андрей Федяев в своем поздравлении подчеркнул, что россиянам неоднократно приходилось сталкиваться с трудностями, которые они преодолевали благодаря своей преданности Отчизне.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее в своем обращении к жителям приграничного региона в День России выразил уверенность, что близок день, когда спокойствие и безопасность вернутся в дома людей. Гладков отметил, что сейчас многие города стали временным домом для белгородцев, но они никогда не заменят им их родного края.