РКН закрыл доступ к сайту с расследованиями про политиков РКН заблокировал доступ к сайту Compromat.ru

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Compromat.ru, администраторы которого размещали так называемые расследования в отношении политиков, артистов, сотрудников силовых структур, а также же предпринимателей. Во время проверки работы сайта в одном из сервисов РКН, который отображает доступ или блокировку веб-страницы, появляется надпись об ограниченном доступе.

Доступ ограничивается к сайту, — говорится в сообщении.

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