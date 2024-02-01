РКН заблокировал около 236 тысяч сайтов за фейки об СВО с 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал около 236 тысяч страниц и сайтов за распространение недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на форуме «Все для победы!», который проводит Народный фронт в Туле. По его словам, которые цитирует ТАСС, ограничение доступа к таким ресурсам вносит «ощутимый позитивный вклад в борьбу с распространением фейковой информации в российском интернет-пространстве».

Роскомнадзор на основании поступивших требований Генпрокуратуры России добился удаления либо блокировки противоправной информации по линии СВО с почти 236 тысячами сайтов и страниц сайтов с такими материалами, — сказал Зайцев.

Кроме того, как отметил Зайцев, в 2023 году, а также в январе 2024 года было зафиксировано снижение количества призывов к участию россиян в несогласованных акциях против проведения СВО. Помимо этого, за систематическое размещение информации, распространяемой с нарушением требований российского законодательства, Роскомнадзор полностью заблокировал более трех тысяч сайтов, отметил он.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо продолжить блокировку передач и сайтов, где пытаются оболгать страну. При этом, по его мнению, некоторые люди все равно продолжат верить Украине и ее спонсорам на Западе, распространяющим, в частности, фейки о специальной военной операции.