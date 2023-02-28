РКН заблокировал один из крупнейших фотобанков Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock

Фото: shutterstock

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших фотобанков — Shutterstock, сообщает издание Sostav.RU. Агентство Fotodom, являющееся эксклюзивным представителем фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ, объяснило проблему «частичной блокировкой сайта Роскомнадзором по причине размещения материала, неудовлетворяющим существующим требованиям».

Контент, ставший причиной блокировки, убрали с сайта и направили на рассмотрение в РКН, указывает издание. Сайт вернется к работе в штатном режиме спустя три дня.

В базу Shutterstock загружено более 1 млрд изображений, видеоклипов и музыкальных треков, материалы проекту поставляют свыше 650 тысяч авторов, ресурс имеет заказчиков из более чем 150 стран, а сайт переведен на 21 язык.

Также в компании пояснили, что это уже вторая блокировка сайта по причине наличия неудовлетворяющих требованиям материалов. Первая блокировка произошла несколько месяцев назад, но проблему быстро устранили.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel на территории России. Основной причиной блокировки ресурса стало распространение недостоверной информации о ходе проведения военной операции на территории Украины. Журналистов обвинили в неточных описаниях способов ведения боевых действий, а также в обнародовании неверного числа погибших.