РКН проверит слухи об утечках данных клиентов «Подружки» Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов «Подружки»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов онлайн-магазина косметики «Подружка», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В РКН уточнили, что пока представители магазина не сообщали ведомству о подобном инциденте.

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина «Подружка». <...> По состоянию на 16:00 2 августа 2023 года, Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании, — рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры из группировки UHG слили в Сеть данные клиентов магазина «Подружка». Как уточнили авторы, они попытались авторизоваться на сайте магазина через слитые данные, и им это удалось.

Ранее генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал, что за последний год персональные данные примерно всех граждан России в среднем дважды попадали в Сеть. Он предложил людям «смириться» с этим фактом, поскольку значительная часть персональных данных жителей России «уже есть в Сети, может быть, в даркнете, и с этим ничего не сделаешь».