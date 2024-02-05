Роскомнадзор: запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу c 1 марта

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С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, поскольку такие средства обхода блокировок в России запрещены, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. В ведомстве уточнили, что вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

В Роскомнадзоре пояснили, что по российскому законодательству в стране запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. К таким средствам относятся VPN-сервисы, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразили мнение, что полная блокировка VPN-сервисов на территории России в действительности невозможна. Во время встречи с учениками одной из школ в Екатеринбурге она отметила, что для человека с необходимыми знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси-сервер.

В январе сообщалось о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. Наибольшее количество жалоб пришлось на Хабаровский край (25%), Новосибирскую область (25%) и Москву (10%). Приложение некорректно работало также у жителей Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Саха и других регионов РФ. Пользователи при этом отмечали, что приложение бесперебойно работало только при включенном VPN-сервисе.