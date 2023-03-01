РКН назвал причину блокировки Shutterstock Роскомнадзор объяснил блокировку Shutterstock деструктивным контентом

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Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock тем, что на платформе публикуются деструктивные материалы. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, что речь идет о суицидальном и пронаркотическом контенте.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент, — сообщили в РКН.

В ведомстве отметили, что доступ к ресурсу на территории РФ может быть возобновлен только после удаления запрещенной информации.

Роскомнадзор заблокировал Shutterstock накануне. Агентство Fotodom, являющееся эксклюзивным представителем сервиса Shutterstock в России и странах СНГ, сообщило, что контент, ставший причиной блокировки, убрали с сайта и направили на рассмотрение в РКН. Ожидается, что один из крупнейших фотобанков вернется к работе в штатном режиме через два дня.