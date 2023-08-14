«Ритуальный характер»: Пушков оценил слова Шольца о переговорах по Украине Пушков заявил о нежелании Запада соглашаться на переговоры по Украине

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Алексей Пушков

Запад пока не намерен соглашаться на переговоры по Украине, заявил в своем Телеграм-канале член Совфеда Алексей Пушков. Так политик отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости продолжить международные «дипломатические усилия» по разрешению конфликта.

Пушков подчеркнул, что заявление немецкого лидера не надо воспринимать всерьез. Сегодняшние разговоры о переговорах носят только «ритуальный характер», считает сенатор.

Пока не сложится качественно новая ситуация, Запад будет выступать против переговоров. Слова Шольца в пользу «дипломатических усилий» ничего не значат, — отметил политик.

При этом 12 августа Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что в мире призывы к переговорам с Россией звучат все чаще. Киеву не удастся заглушить эти призывы других стран к переговорам, считает сенатор. По его мнению, попытка Украины заранее обречена на провал.

Ранее бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил сделать известный город-курорт площадкой для переговоров России и Украины. В ближайшее время чиновник собирается донести свою инициативу до канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок. Шпет добавил, что за курортом закрепилась репутация «места встречи всего мира» и «места мирных встреч».