РИА Новости: ВС РФ удерживают контроль над островом Большой Потемкин

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска удерживают контроль над островом Большой Потемкин, расположенном в нескольких километрах от Херсона, сообщил корреспондент РИА Новости. Репортер, как указали в агентстве, лично побывал на острове и снял видео, запечатлев российский флаг на данной территории. В Минобороны данную информацию не подтвердили.

Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, это фейк. Здесь их флага нет и не будет, — рассказал военнослужащий ВС РФ.

До этого в украинских СМИ появился ролик, в котором показано, как украинские военные размещают флаг на острове. Позднее сообщалось, что кадры были сняты в серой зоне.

Ранее командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск ВС РФ сообщил, что авиация ВС РФ нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском участке в Донбассе. Он отметил, что в данный момент идет активная фаза боя. Командир подчеркнул, что украинские солдаты пытаются прорвать оборону.