РИА Новости узнало, что поставлял Мусин по госконтракту РИА Новости: Мусин поставлял по госконтракту зарубежные радиостанции

Фото: t.me/moscowcourts

РИА Новости сообщило, что арестованный гендиректор «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом агентству сообщил источник в силовых структурах.

Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров, — сказал собеседник издания.

На днях суд в Москве взял под стражу гендиректора компании «Уральские заводы» Василия Мусина, информировала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его арестовали по подозрению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа до 17 августа.

АО «Уральские заводы» занимается проектированием и выпуском средств связи для правоохранительных органов, транспортно-логистических предприятий и промышленности, говорится на сайте компании.

Ранее в пресс-службе регионального МВД сообщили, что директора завода по производству точной техники в Дагестане заподозрили в мошенничестве на сумму более 14 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый втайне от акционеров реализовал земельный участок площадью 4000 квадратных метров и построил там объект. Все вырученные деньги он присвоил себе.