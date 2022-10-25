РИА Новости: Слуцкий снял с должности главу центрального аппарата ЛДПР

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. По информации источника, пост Диденко теперь занимает сам Слуцкий. Ранее стало известно, что должность замглавы фракции ЛДПР в Госдуме вместо Василия Власова займет замглавы комитета нижней палаты парламента по здравоохранению Сергей Леонов.

Слуцкий снял с должности Диденко и сам возглавил центральный аппарат, — рассказал источник агентства.

Ранее фракция ЛДПР предложила установить срок подготовки мобилизованных не менее чем в один месяц перед отправкой в зону боевых действий. Отмечается, что обращение с подписью председателя ЛДПР Леонида Слуцкого было направлено на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Накануне стало известно, что в ближайшее время группа депутатов фракции ЛДПР во главе со Слуцким внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене наказания в новых субъектах федерации для осужденных по уголовным статьям УК Украины, которые не имеют аналогов в УК РФ.