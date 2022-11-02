РИА Новости: РФ наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32 РИА Новости: российские бомбардировщики били по военным объектам Украины ракетами Х-32

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бомбардировщик Ту-22М3М

Российские дальние бомбардировщики в ходе спецоперации (СВО) много раз наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32. Такой тип ракеты с улучшенными характеристиками по прорыву системы ПВО авианосных групп также называют «убийцей авианосцев», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты, — подчеркнул собеседник агентства.

Он заявил, что системы ПВО Украины до сих пор не смогли перехватить ни одной Х-32. Эту новую ракету создали для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. Также для ее применения переоборудовали часть самолетов предыдущей модификации Ту-22М3, добавил источник.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник заявило, что управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» имеют преимущества перед аналогичными снарядами американских РСЗО HIMARS. Высокая точность и эффективность российского вооружения подтверждена в ходе спецоперации на Украине.