РИА Новости: номера машин Тимура Иванова могли стоить более 6 млн рублей

Фото: MOD Russia/via Global Look Press/Global Look Press

Тимур Иванов

Журналисты РИА Новости проанализировали данные налоговой декларации и баз данных предпродажной проверки автомобилей экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Авторы статьи пришли к выводу, что номера этих машин могли обойтись высокопоставленному чиновнику в более чем 6 млн рублей.

Корреспонденты агентства утверждают, что Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Они выяснили, что стоимость «красивого» госномера может составлять 2,5–3 млн рублей. Как пишут журналисты агентства, у бывшего замминистра был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Им удалось выяснить, что ранее эти номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes. По данным авторов расследования, цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей. Журналисты нашли в открытой продаже номер М828ММ 77 региона за 4,2 млн рублей.

Ранее Иванову было предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Telegram-канал SHOT сообщал, что Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса в СИЗО «Лефортово». При этом переписываться с семьей ему позволено только через «Почту России». Иванов содержится в двухместной камере, где есть телевизор и холодильник.