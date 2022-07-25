Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдет осенью в Совет Федерации, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. По его словам, Чижов станет сенатором от Карелии. Имя его преемника на посту постпреда не называется.
Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации, — сказал собеседник агентства.
Чижов ранее заявил, что Россия не сможет вернуться к прежнему формату общения с Евросоюзом. По его словам, Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить деградацию отношений.