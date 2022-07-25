РИА Новости: Чижов покинет должность постпреда России при ЕС

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Владимир Чижов

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов уйдет осенью в Совет Федерации, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. По его словам, Чижов станет сенатором от Карелии. Имя его преемника на посту постпреда не называется.

Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации, — сказал собеседник агентства.

Чижов ранее заявил, что Россия не сможет вернуться к прежнему формату общения с Евросоюзом. По его словам, Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить деградацию отношений.