В российском Министерстве иностранных дел заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Москва отказывается признавать «псевдорезультаты» расследований европейских государств.