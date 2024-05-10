РФ выразит ФРГ протест из-за нападения на бывшее генконсульство в Лейпциге

Фото: Кристина Зоркина/ТАСС

Германия. Лейпциг. Вид на здание российского консульства в день его закрытия

Посольство России в Германии заявит протест в связи с нападением на бывшее генеральное консульство в Лейпциге. Как уточняется на сайте диппредставительства, инцидент произошел в четверг, 9 мая.

Попытка захвата объекта недвижимости и проведение антироссийской акции в День Победы рассматривается как провокация. РФ требует наказания нарушителей и предотвращения подобных инцидентов в будущем, — говорится в сообщении.

Германской стороне будет заявлен протест, подчеркнули в посольстве. Там выразили сожаление в связи с тем, что полиция была отвлечена от своих обязанностей для проверки и изъятия символов Победы у людей, пришедших почтить память павших в борьбе с нацизмом.

По данным посольства, группа неизвестных лиц проникла на территорию бывшего генконсульства через балкон и развернула антироссийские плакаты. Сотрудники посольства предотвратили проведение акции, изъяли плакаты и вызвали полицию, которая задержала нарушителей.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что тема коррупции является «тройной проблемой» для Украины. По его словам, разворованные деньги могли бы пойти на оснащение военных, вместо этого они ослабляют обороноспособность. Кроме того, по его словам, будущее восстановление Украины не будет успешным без иностранной помощи. Однако потенциальных доноров могут отпугнуть коррупционные риски.