РФ выразила готовность содействовать Баку и Еревану по делимитации границы Захарова: РФ приветствует встречу Азербайджана и Армении по делимитации границы

Россия приветствует недавнюю встречу представителей Армении и Азербайджана на границе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат выразила готовность Москвы содействовать процессу делимитации, в частности — предоставить Еревану и Баку все необходимые картографические материалы. Трансляция ее выступления ведется на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Дальнейшее затягивание с выходом на договоренности в рамках трехсторонней рабочей группы будут работать против интересов стран региона, в том числе, Армении, — сказала дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности», заявил, что Азербайджан установил мир на Южном Кавказе и сделал это военным путем. По его словам, Баку показал, что мира можно достичь не только переговорами, но и с применением военной силы.

До этого главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств подтвердили необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Дипломаты также затронули актуальные вопросы двусторонних связей.