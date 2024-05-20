Шойгу предложил помощь в расследовании гибели президента Ирана

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибших в результате крушения вертолета, среди которых президент страны Ибрахим Раиси

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил готовность помочь в выявлении причин крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ. Кроме того, Шойгу выразил искренние соболезнования по поводу гибели иранского лидера.

Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. Убежден, что его дело будет продолжено, а память о нем сохранится на века, — говорится в телеграмме Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. В беседе стороны отметили обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия Москвы и Тегерана.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана. Кроме Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.