РФ решила прекратить «фарс» с Австралией и Нидерландами по крушению MH17 МИД: РФ выходит из спора с Австралией и Нидерландами по крушению MH17

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Россия приняла решение прекратить участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета МН17, сообщили в пресс-службе МИД. Там назвали происходящее фарсом, добавив, что расследовавший дело Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ангажирован.

Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними, — говорится в сообщении.

Речь идет о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году. Австралия и Нидерланды заявили, что Россия нарушила статью о неприменении оружия против гражданских воздушных судов в полете. Вопреки возражениям РФ спор был передан на рассмотрение ИКАО. Однако даже тогда российская сторона не отказалась от разбирательств.

РФ настаивала на всестороннем расследовании, но ей было отказано. Окончательные выводы содержали неточности. В «псевдорасследовании» участвовали лишь страны, изначально обвинившие РФ. Российская сторона тем не менее предоставила ИКАО доказательную базу, с которой могут ознакомиться все 193 члена совета.

Стоит признать, что разумные голоса в совете, в том числе признающие важность полноценного расследования, звучат. Однако они в меньшинстве, и объективно смотрящие на вопрос страны не будут услышаны при вынесении финального решения. Выражаем им признательность за их прочную и беспристрастную позицию, — добавили в МИД.

Ранее помощник начальника штаба 10-й армии ВС США Розанна Клементе заявила, что российские самолеты А-50У, Ил-76, Су-34 и Су-35, сбитые в воздушном пространстве над РФ, были поражены переданным ВСУ американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Она отметила, что расчеты Patriot проходили подготовку иностранными инструкторами на территории Германии.