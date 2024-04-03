РФ призвала СБ ООН осудить авиаудар Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии Небензя: СБ ООН должен осудить обстрел Израилем консульства Ирана в Сирии

Фото: Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

Россия расценивает авиаудар Израиля по диппредставительству Ирана в Сирии как грубейшее нарушение суверенитета и призывает Совет Безопасности ООН осудить действия еврейского государства, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в рамках заседания. По его словам, в случае игнорирования вопроса атаке в будущем может подвергнуться консульство другой страны.

Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются недопустимыми и должны быть прекращены, — подчеркнул дипломат.

Западный Иерусалим должен отказаться от практики силовых акций, обратил внимание Небензя. Подобные действия грозят «крайне опасными рисками и последствиями» для всего региона, констатировал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что будет, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. Как добавил политик, в глазах «америкосов» видны страх и растерянность.

До этого посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что Исламская Республика решительно ответит на удар израильских истребителей F-35 по консульству в Дамаске. Сообщалось, что по диппредставительству выпустили шесть ракет. В момент атаки, как заявил Акбари, он был на рабочем месте.