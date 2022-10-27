РФ попросила разъяснить запрет на въезд в Армению Симоньян и Затулину Захарова: РФ обратилась к Еревану за подтверждением запрета на въезд в Армению Симоньян

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Маргарита Симоньян

Москва по дипломатическим каналам обратилась к Еревану за подтверждением и разъяснением запрета на въезд в Армению депутату Госдумы Константину Затулину и журналистке Маргарите Симоньян, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, российская сторона попросила объяснить, что послужило причиной для введения запрета, сообщает ТАСС.

Мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения, мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится, — заявила Захарова.

Ранее Симоньян сообщила о том, что ей и первому заму комитета Госдумы по делам СНГ Затулину запрещен въезд в Армению. Соответствующее решение было принято правительством страны. Ранее Затулин говорил о том, что армянский парламент считает его въезд в страну нежелательным.

До этого стало известно, что Затулин получил письмо о «нежелательности» его приезда в эту страну и заявил, что оценивает это как «оскорбительный шаг». В письме от властей Армении указывается, что поводом для такого решения стали публичные высказывания последнего периода в адрес республики. По мнению Еревана, они наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией.