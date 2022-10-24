РФ обратится к генсеку ООН из-за угрозы применения Украиной «грязной бомбы»

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Россия направит письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с угрозой применения Киевом «грязной бомбы» на территории Украины, передает ТАСС слова первого зампреда РФ при Организации Объединенных наций Дмитрия Полянского. Ранее об обращении в ООН рассказал и глава МИД России Сергей Лавров.

Россия направит в понедельник генсеку ООН письмо в связи с планируемой Киевом провокацией с «грязной бомбой», — сказал Полянский.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов накануне заявил, что Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на фоне возможных ядерных провокаций со стороны Украины. Ведомство также представило детали имеющейся в его распоряжении информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве утверждают, что две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», и эти работы находятся на завершающей стадии.

По версии Минобороны РФ, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Предполагается, что наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе, что позволит обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия.

Также сообщается, что на Украине есть предприятия с запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для «грязной бомбы». К их числу относятся действующие Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская АЭС и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов. Научной базой создания может стать Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также институт ядерных исследований при Академии наук в Киеве.