РФ и КНР сохранят сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокусе Лавров: РФ продолжит сотрудничать с КНР по антитеррору после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия сохранит партнерские отношения с Китаем по вопросу антитеррора после произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. По его словам, сотрудничество продолжится в рамках многосторонних институтов.

Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов, — отметил дипломат.

Кроме этого, Лавров поблагодарил китайских коллег за поддержку обеспечения суверенных выборов в РФ. Голосование проходило под давлением Запада и участившимися случаями обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, констатировал он.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что предложенный Китаем план по урегулированию ситуации в зоне украинского конфликта опирается на анализ причин противостояния, в отличие от «формулы мира» президента Владимира Зеленского. Москва позитивно отреагировала на предложение Пекина, заключил Лавров.