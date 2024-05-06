«Результат наоборот»: Путин о российской экономике после пандемии и санкций Путин заявил, что российская экономика устояла в условиях пандемии и санкций

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российская экономика смогла устоять в условиях пандемии коронавируса и последующей санкционной агрессии, заявил на заключительной встрече с действующим правительством президент Владимир Путин. Он отметил, что противники пытались разрушить РФ изнутри, но у них ничего не вышло и результат оказался противоположным. Фрагмент выступления главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин.

Нам пришлось принять экстраординарные меры для защиты людей Донбасса. Тогда же началась экономическая агрессия против России. Мы знаем какая у нее была цель — разрушить страну изнутри. Ничего у наших противников не получилось, результат оказался ровно наоборот, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что страна достойно прошла пандемийный этап. России удалось мобилизовать силы и ресурсы в области промышленности и здравоохранения.

Ранее Владимир Путин рассказал, что рост валового внутреннего продукта России может составить более 3% по итогам 2024 года. По его словам, за первые два месяца ВВП увеличился на 6% в годовом выражении. Президент подчеркнул, что реальное состояние российской экономики позволяет улучшать прогнозы развития.

Глава государства добавил, что в России постепенно замедляется инфляция. Как отметил Путин, особенно важно, что наблюдается замедление инфляционных ожиданий, в том числе россиян. По словам президента, речь идет об оценках и предположениях, как будут себя вести цены в будущем.