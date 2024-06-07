Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 10 регионах России МЧС: режим ЧС введен в 10 регионах России на фоне заморозков

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен на территории 10 регионов России, сообщили в пресс-службе МЧС. Такая обстановка сложилась на фоне заморозков. Речь идет о Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а также о Луганской Народной Республике.

С учетом масштабов произошедшего правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае этого года, к чрезвычайной ситуации федерального характера, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что из-за заморозков в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также Волгоградской и Ростовской областях пострадали посевы и насаждения. В пострадавших от непогоды регионах созданы специальные комиссии, оценивающие причиненный ущерб.

Ранее президент России Владимир Путин оценил последствия весенних заморозков, затронувших 21 регион страны. По словам главы государства, погибло около 1,2% урожая.