Резервный фонд правительства России вырастет на 1,6 млрд рублей

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Резервный фонд правительства России увеличится на 1,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В фонд будут добавлены неиспользованные остатки средств федерального бюджета, которые образовались на начало текущего года, сообщается на сайте кабмина.

Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусмотрены законом о федеральном бюджете. Вновь поступившие средства будут направлены на обеспечение стабильного развития экономики в условиях санкций.

В текущем году средства резервного фонда выделялись на закупку лекарств для заразившихся коронавирусом, переобучение безработных граждан, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов предприятиям, занимающимся разработкой перспективных технологий.

Ранее в Минфине сообщили, что объём ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) России сократился почти на 2,5 трлн рублей. Средства были переданы в федеральный бюджет для софинансирования накопительных пенсий застрахованных лиц.