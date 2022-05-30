Reuters: зять Ельцина Юмашев покинул должность советника президента РФ

Валентин Юмашев / Фото Донат Сорокин/ТАСС

Зять бывшего российского президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушёл с должности советника российского президента в прошлом месяце. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на близкое окружение Юмашева.

В частности, издание ссылается на первого заместителя исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмилу Телень, которая подтвердила, что Юмашев отказался в апреле от своей роли советника в Кремле.

Это была его инициатива, — приводит издание слова журналистки.

Информацию на условиях анонимности подтвердил и другой человек из окружения Юмашева.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Его зять Валентин Юмашев служил советником в Кремле, возглавлял администрацию президента. Он не играл главной роли в принятии решений при Владимире Путине, но «представлял собой одно из немногих оставшихся звеньев в администрации Путина к правлению Ельцина, периоду либеральных реформ и открытости России по отношению к Западу», пишет агентство.

Ранее Юмашев в интервью Forbes высказал мнение, что после избрания на пост президента в 1994 году Александра Лукашенко в Белоруссии «выборы закончились», а через 26 лет «народ озверел и вышел на улицы».