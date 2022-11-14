Reuters: Лаврова госпитализировали на Бали

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали, пишет Reuters. В МИД России пока не прокоментировали эту информацию.

Источники агентства утверждают, что дипломат попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Лавров будет представлять страну на саммите G20, который пройдет 15–16 ноября. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили накануне традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.