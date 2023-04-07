Решетников рассказал об уровне безработицы в России Решетников: низкий уровень безработицы сохранится надолго

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Низкий уровень безработицы в России сохранится надолго, заявил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он считает, что ситуация может достичь рекордных показателей, при этом малый и крупный бизнес будут конкурировать за сотрудников.

Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. У нас действительно низкий уровень безработицы и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго, — сказал Решетников.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил рекордно низкие показатели безработицы в стране показателями естественной убыли населения. Среди причин положительной динамики на рынке труда он также называет эмиграцию населения, проведенную ранее мобилизацию и оптимизацию здравоохранения.

Исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры» показало, что 58% соискателей на рынке труда в России готовы покинуть страну для трудоустройства. В 2020 году этот показатель был ниже на 11%. 6% из числа респондентов отметили, что активно ищут возможность трудоустройства в другой стране.