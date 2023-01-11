Инфляция в РФ по итогам 2022 года составила 11,9%, сообщил во время совещания правительства глава Министерства экономического развития Максим Решетников. При этом, по его словам, во втором квартале года темпы роста цен могут опуститься ниже целевых 4%, передает РИА Новости.

Поступила оперативная сейчас информация уже — по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, — сказал Решетников.