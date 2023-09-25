Решетников назвал один из главных рисков для экономики России Решетников: дефицит кадров является одним из главных рисков для экономики России

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Максим Решетников

Одним из ключевых внутренних рисков для экономики России является дефицит кадров, заявил в ходе выступления в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, которые цитирует «Интерфакс», в ближайшие годы в России потребуется более двух млн новых кадров. Он отметил, что частично эту проблему можно решить за счет привлечения молодежи и людей предпенсионного возраста.

Внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров. С учетом прогноза развития и роста производительности к 2030 году в экономику дополнительно потребуется 2,3 млн человек. Из них половину закроем внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы и росту занятости молодежи, — сказал Решетников.

По его словам, вторая половина вакантных мест может быть закрыта за счет дополнительного повышения производительности труда в различных отраслях, привлечения к работе студентов и других неработающих граждан, а также благодаря миграционному притоку.

В качестве еще одного внутреннего риска глава Минэка назвал чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, нынешняя система может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией.

Говоря о внешних факторах, Решетников назвал в качестве главного риска замедление мировой экономики.

При формировании прогноза всегда оцениваем риски. Со стороны внешних условий ключевой — это динамика мировой экономики. Ее общее замедление может повлиять на объемы и цены на наши экспортные товары и, следовательно, на курс рубля, — отметил министр.

Ранее стало известно, что ресторанный рынок Москвы испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов. По мнению специалистов, данное явление связано с ослаблением рубля, оттоком мигрантов из России, а также общей нехваткой высококвалифицированных кадров.