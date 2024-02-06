Песков оценил вероятность полной блокировки VPN в России Песков заявил об отсутствии решения о полной блокировке VPN в России

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Правительство России не принимало никаких решений о полном запрете VPN-сервисов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на слухи, появившиеся на фоне вступления в силу нового закона. Как напомнили в Роскомнадзоре, с 1 марта в России будет введен запрет на популяризацию таких сервисов, передает ТАСС.

Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить, — заявил Песков.

Представители Роскомнадзора ранее объяснили, что новый закон вводит запрет на распространение материалов, которые популяризируют VPN-сервисы. Это обусловлено тем, что такие приложения или браузерные расширения позволяют пользователям Сети обходить блокировку доступа к противоправному контенту.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее также оценила вероятность полной блокировки VPN-сервисов в России. По ее мнению, введение такого ограничения невозможно, так как любой человек с необходимыми знаниями способен создать собственный прокси-сервер. В то же время она допустила, что с 1 марта Роскомнадзор возьмется за более жесткую блокировку существующих сервисов.