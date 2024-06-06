Решение Зеленского вызвало вопросы у Путина Путин: отказ Зеленского от участия в выборах на Украине вызывает вопросы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Решение украинского лидера Владимир Зеленского отказаться от участия в выборах вызывает определенные вопросы, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ в рамках ПМЭФ, передает пресс-служба Кремля. По его словам, это противоречит конституции страны.

Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет, — обратил внимание глава государства.

Ранее Путин отметил, что продление полномочий Зеленского в соответствии с уголовным кодексом страны является захватом власти. При военном положении выборы не проводятся, а управление страной переходит к парламенту, напомнил российский лидер.

До этого газета The Washington Post писала, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. Это связано, в том числе с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, добавили аналитики.

Кроме того, политики на Украине и на Западе задались вопросом, кто на самом деле отвечает за важные государственные решения в Киеве. Они предположили, что государством руководит не Зеленский, а Ермак.