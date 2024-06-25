«Решение не принято»: в ГД об отправке военных инструкторов ЕС на Украину Депутат Чепа назвал отправку военных инструкторов ЕС на Украину тревожным шагом

Фото: Army National Guard Staff Sgt. Daniel Garas

Отправка европейских военных инструкторов на Украину может стать тревожным шагом, который в дальнейшем может привести к появлению войск государств из Евросоюза на территории республики, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий добавил, что пока власти европейского объединения не приняли окончательного решения на этот счет.

Мне кажется, что в ЕС еще есть здравые головы, которые понимают, к чему могут привести сегодняшние действия и заявления. Конечно, все эти шажочки крайне опасны своими последствиями. Но, думаю, окончательное решение у лидеров стран ЕС еще не выработано, — предположил депутат.

Чепа также высказал мнение, что европейские политики сейчас не осознают последствия своих действий. По его словам, многое решается по ходу, по мере того как меняется ситуация в зоне боевых действий.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях выступил за немедленное прекращение поставок оружия и финансирования Украины со стороны стран Запада. Он уточнил, что в противном случае конфликт между Москвой и Киевом может перерасти в третью мировую войну.