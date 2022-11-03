«Решающий голос за Минобороны»: Песков о идее увеличить срок службы в армии Песков — об идее увеличить срок службы в армии до двух лет: решающий голос за Минобороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идея увеличить срок прохождения срочной военной службы до двух лет в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решающий голос в данном вопросе должно отдавать Министерство обороны, однако от ведомства никаких заявлений не исходило, передает РИА Новости.

Здесь решающий голос за Министерством обороны РФ. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны на этот счет мы не слышали. В Администрации никаких разговоров на этот счет не ведется, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. По его словам, это поможет нарастить численность Вооруженных сил России и подготовить профессиональных бойцов.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Нечаев раскритиковал предложение Джабарова. По мнению депутата, эта мера может вызвать панику и очередную волну бегства за границу мужчин, причем вместе с семьями.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поддерживает предложение о возвращении двухлетнего срока службы по призыву. По его словам, комитет проведет на эту тему консультации с силовыми ведомствами. Он отметил, что техника совершенствуется, а в Вооруженные силы РФ поступают новые системы и комплексы, которые «невозможно освоить за один год». Бондарев выразил мнение, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года. При этом парламентарий затруднился назвать сроки, когда такое решение может быть принять в случае его одобрения.