Репатриантам предложили упростить выдачу ВНЖ в России

В Госдуму внесен законопроект о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание участникам госпрограммы по репатриации, документ размещен в думской электронной базе. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он предложил дополнить закон нормой о том, что репатриантам, получившим статус участника государственной программы, можно выдавать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание в России. При этом вид на жительство может быть аннулирован в случае утраты статуса участника программы.

Кроме того, заявление на получение ВНЖ может быть подано в российское посольство или консульство в той стране, в которой ранее было подано заявление об участии в программе репатриации. Вид на жительство будет выдавать территориальный орган МВД в том субъекте РФ, который был выбран для переселения. Там репатрианты будут проходить дактилоскопическую регистрацию и должны будут предоставить медицинские справки. В частности, об отсутствии следов наркотиков или психоактивных веществ в крови, опасных для окружающих заболеваний, а также ВИЧ-инфекции.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Россия нуждается в указе президента РФ о репатриации, и такой документ уже подготовлен. Парламентарий добавил, что необходимо определить, кого нужно считать соотечественником, имеющим право на данную процедуру.