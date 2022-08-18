Ремонт судов больше не будет облагаться налогами Глава Минпромторга Мантуров заявил, что услуги по ремонту и обслуживанию судов перестанут облагаться НДС

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Услуги по ремонту и обслуживанию судов не будут облагаться НДС, заявил зампред правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости. В обмен на это предприятия должны будут заключать инвестиционные соглашения, обязывающие вкладывать прибыль в модернизацию верфей.

Мы совместно с Минфином нашли решение по обнулению НДС по судоремонту. Но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционные соглашения на условиях вкладывать полученную прибыль в модернизацию и по сути создание новой отрасли, — рассказал глава Минпромторга на встрече с Владимиром Путиным.

Мантуров уточнил, что соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс в ближайшее время.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержать отечественных судостроителей и модернизировать верфи. По его мнению, подобные меры поспособствуют появлению в стране качественных передовых судов. При этом он отметил, что строительство верфей должно осуществляться согласно требованиям самих заказчиков, в лице которых выступают транспортные, рыбопромысловые, энергетические и другие предприятия.

Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт их применения в спецоперации на Украине. Катеру требуется более эффективная система защиты, рассказал представитель верфи. Он добавил, что при модернизации потребуется полная локализация. На заводе, который строит катера для ВМФ России, в частности, уже провели работу «по импортозамещению пропульсивного комплекса».