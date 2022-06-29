Рейтинг губернаторов в «Ладах»: журналисты изучили автопарки чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если пересадить российских губернаторов на автомобили «Лада», купив их вместо уже имеющихся автомобилей, 12 глав регионов получат больше 10 машин, подсчитали журналисты «ФедералПресс». В гипотетическом подсчёте брались во внимание только записанные на самих чиновников транспортные средства, хотя, к примеру, на жену брянского губернатора Александра Богомаза их записано 18.

Так, врио главы Тамбовской области Максим Егоров мог бы обменять свой Mercedes-Benz V-Class 250 почти на 50 отечественных автомобилей Lada Granta. Его липецкий коллега Игорь Артамонов способен приобрести 39 Lada вместо Porsche Panamera.

Ещё 17 губернаторов могли бы купить от одной до восьми российских машин, а троим даже не хватило бы денег на одну Lada Granta.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров уже ездит на Lada Vesta Sport 2019 года выпуска, а некоторые чиновники не имеют автомобилей — на них записаны или мотоцикл, или снегоход, или лодка.

Самым популярными марками оказались Toyota, Mercedes-Benz и Volkswagen, а у 39 глав регионов вообще нет средств передвижения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что готов при необходимости пересесть на отечественные авто, как предложил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, этот вопрос может быть поднят на совещании у президента России.